حاكم مصرف سوريا المركزيّ: نتواصل مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ منذ نيسان لكننا لم نتوصل بعد إلى برنامج

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزيّ تَواصل سوريا مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ منذ نيسان في شأن استراتيجية للمضي في مجال العملة وأنظمة الدفع وأمور أخرى.



وأوضح أنّ المحادثات تناولت السياسة النقدية والاستقرار الماليّ والمالية العامة ومجالات أخرى.



وأعلن أنّ صندوق النقد سيعمل في بعض المبادرات وسيقدم المساعدة الفنية لكنّهم لم يتوصّلوا بعد إلى برنامج معهم.



وقال حاكم مصرف سوريا المركزيّ: "نعمل على إيجاد أساليب للحصول على تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجماليّ".



وأضاف: "لا أعتقد أن تقدير البنك الدوليّ البالغ 1% يعكس بدقة إمكانات الاقتصاد السوريّ".



وأكّد وجود انخفاض كبير في معدل التضخم.



وتوقّع إلغاء الكونغرس الأميركيّ قانون قيصر قريبًا.