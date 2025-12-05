مقتل أربعة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادىء

قتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أميركية الخميس استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، وسط انتقادات متزايدة لهذه الضربات التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 87 شخصا.



وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأميركي في منشور على منصة اكس أنها استهدفت "قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية"، مضيفة أن "معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات غير مشروعة ويعبر طريقا معروفا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".



وأكدت القيادة الجنوبية "مقتل أربعة رجال من ارهابيي المخدرات كانوا على متن القارب"، مرفقة المنشور بفيديو يظهر قاربا متعدد المحركات يبحر بسرعة قبل أن يصيبه انفجار وتندلع النيران فيه.



ومنذ آب، عززت إدارة دونالد ترامب الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل فنزويلا بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم كارتل للتهريب.



والثلاثاء قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن ضربات الولايات المتحدة لقوارب المخدرات "ما زالت في بداياتها".



وأثارت هذه الهجمات انتقادات دولية واعتبرها خبراء أمميون "إعدامات خارج نطاق القضاء"، لكن المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون شددت الثلاثاء على قانونية الضربات.