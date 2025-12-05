الأخبار
الولايات المتحدة تؤكد أنها ستدافع عن غوايانا ضد أي اعتداء فنزويلي

2025-12-05 | 00:04
أكدت السفيرة الأميركية لدى غوايانا الخميس أن بلادها ستدافع عن هذه الدولة الصغيرة الناطقة بالانكليزية والواقعة في أميركا الجنوبية في حال نشوب أي نزاع بينها وبين فنزويلا بسبب مشاكل حدودية مزمنة بين الجارتين.

وتملك غويانا احتياطيات نفطية ضخمة مؤكدة ومعظمها في إقليم إسيكيبو الذي يشكل ثلثي أراضيها وتطالب فنزويلا بالسيادة عليه.

وقالت السفيرة نيكول ثيريوت لوكالة فرانس برس على هامش مناسبة في جورجتاون "في حال وقوع حادث طارىء، نتعهد بالوقوف جنبا إلى جنب مع غوايانا" دفاعا عنها.

ولفتت السفيرة إلى أن غوايانا "شريكة" و"ذات أهمية استراتيجية" بالنسبة للولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين غوايانا وفنزويلا منذ أن اكتشفت شركة إكسون موبيل رواسب نفطية بحرية ضخمة في منطقة إسيكيبو قبل عقد، وبلغ ذروته في عام 2023 عندما بدأت غوايانا بطرح منافصات للتنقيب في بلوكات نفطية.

وتخضع إسيكيبو لإدارة غوايانا منذ أكثر من 100 عام.

وقالت ثيريوت لوكالة فرانس برس بشأن هجوم فنزويلي محتمل "ندرس جميع الاحتمالات التي تتعلق بأمن غوايانا وسلامتها، لا يمكنني الخوض في التفاصيل، هناك تقييم مستمر".

