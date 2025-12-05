الأخبار
بوتين يؤكد استمرار شحنات الوقود الروسي إلى الهند "من دون انقطاع"

أخبار دولية
2025-12-05 | 05:56
بوتين يؤكد استمرار شحنات الوقود الروسي إلى الهند "من دون انقطاع"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل "من دون انقطاع" تصدير شحنات الوقود إلى الهند، في ظل ضغوط أميركية شديدة على نيودلهي لوقف شراء النفط من موسكو.

وقال بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته نيودلهي "روسيا مورّد موثوق به للنفط والغاز والفحم، وكل ما يلزم لتطوير قطاع الطاقة في الهند". 

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة شحنات الوقود من دون انقطاع لدعم الاقتصاد الهندي السريع النمو".

