ماكرون يدعو لزيادة الضغوط على روسيا ولموقف موحد أوروبي أميركي بشأن أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة "المجهود الحربي" لدعم أوكرانيا وزيادة "الضغط على الاقتصاد الروسي".وحثّ، في كلمة ألقاها في الصين، على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأميركيين بهذا الشأن.وقال ماكرون "يجب أن نواصل المجهود الحربي... ونزيد الضغط، لا سيما على الاقتصاد الروسي".واعتبر أن "الوحدة بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمرٌ لا غنى عنه".في السياق، شدّد ماكرون على ضرورة "عدم الاستسلام لأي روح انقسام بين الأوروبيين والأميركيين"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام. الولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلينا لضمان أن يكون هذا السلام صلبًا ودائمًا".