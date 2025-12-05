الكرملين: المحادثات مع أميركا مشجعة ومستعدون لمواصلة العمل

أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدمًا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا وأن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الفريق الأميركي الحالي.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات استمرت خمس ساعات مع مبعوثين يمثلان الولايات المتحدة، وقال الكرملين إنه قبل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة، ورفض بنودًا أخرى.وقال المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف، الذي شارك في محادثات يوم الثلاثاء، لصحيفة (زفيزدا) "إننا، في رأيي، نحرز تقدمًا في المفاوضات الأساسية التي ينخرط فيها رئيسنا. إن هذا مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأميركي".ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوشاكوف قوله "نحن الآن في انتظار رد فعل زملائنا الأميركيين على المناقشة التي أجريناها يوم الثلاثاء".وقد أكدت روسيا أنها جادة في السعي إلى إنهاء الحرب ولكنها ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية إذا لم تستطع تحقيقها من خلال الدبلوماسية.