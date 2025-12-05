الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
أخبار دولية
2025-12-05 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
أكد مسؤولان مطلعان لرويترز إن المشرعين اليونانيين وافقوا على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز (بي.يو.إل.إس) من إسرائيل بحوالي 757.84 مليون دولار.
وذكرت اليونان إنها ستنفق حوالي 32.66 مليار دولار بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.
وقال مسؤول كبير على دراية بالمسألة لرويترز "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة بي.يو.إل.إس".
وتجري اليونان أيضا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بثلاثة مليار يورو.
وقال مسؤولون إن نظام بي.يو.إل.إس، الذي تصنعه شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية، يصل مداه إلى 300 كيلومتر، وسيساعد في حماية الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا وكذلك الجزر اليونانية في بحر إيجة.
أخبار دولية
اليوناني
يوافق
أنظمة
صواريخ
إسرائيل
التالي
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-05
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية
أخبار دولية
2025-10-05
البرلمان الإيراني يوافق على إزالة أصفار من العملة المحلية
0
أخبار دولية
2025-11-14
الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء أدنوك الإماراتية شركة "كوفيسترو" الألمانية
أخبار دولية
2025-11-14
الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء أدنوك الإماراتية شركة "كوفيسترو" الألمانية
0
آخر الأخبار
2025-11-14
الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء أدنوك الإماراتية شركة "كوفيسترو" الألمانية
آخر الأخبار
2025-11-14
الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء أدنوك الإماراتية شركة "كوفيسترو" الألمانية
0
أخبار دولية
2025-11-19
الولايات المتحدة توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت
أخبار دولية
2025-11-19
الولايات المتحدة توافق على طلب أوكرانيا تحديث نظام صواريخ باتريوت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
0
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
0
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
0
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2025-11-18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
04:49
رئيس الكتائب يناقش وضع البلد مع وفد من المجلس الإسلامي العلوي
أخبار لبنان
04:49
رئيس الكتائب يناقش وضع البلد مع وفد من المجلس الإسلامي العلوي
0
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: التقرير الشهريّ تضمّن عرضًا لما حققه الجيش في مخيمي الرشيدية والبداوي عبر اقفال كل الثغرات وعلى صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: التقرير الشهريّ تضمّن عرضًا لما حققه الجيش في مخيمي الرشيدية والبداوي عبر اقفال كل الثغرات وعلى صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها
0
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
0
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
0
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
0
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
3
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
4
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
6
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
7
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
8
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More