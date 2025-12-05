البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل

الأخبار
أخبار دولية
2025-12-05
مشاهدات عالية
0min
أكد مسؤولان مطلعان لرويترز إن المشرعين اليونانيين وافقوا على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز (بي.يو.إل.إس) من إسرائيل بحوالي 757.84 مليون دولار.

وذكرت اليونان إنها ستنفق حوالي 32.66 مليار دولار بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.

وقال مسؤول كبير على دراية بالمسألة لرويترز "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة بي.يو.إل.إس".

وتجري اليونان أيضا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بثلاثة مليار يورو.

وقال مسؤولون إن نظام بي.يو.إل.إس، الذي تصنعه شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية، يصل مداه إلى 300 كيلومتر، وسيساعد في حماية الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا وكذلك الجزر اليونانية في بحر إيجة.

