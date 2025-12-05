الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
أخبار دولية
2025-12-05 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
كشف تحقيق أجرته رويترز أن اثنين كانا ذات يوم من أقرب رجال بشار الأسد وفرا من سوريا بعد سقوطه ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين، أملا في إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض ما فقدوه من نفوذ.
وقال أربعة أشخاص مقربين من العائلة إن الأسد، الذي فر إلى روسيا في كانون الأول 2024، استسلم إلى حد كبير لفكرة العيش في المنفى بموسكو. لكن شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة بينهم شقيقه لم تتقبل فكرة فقدان السلطة.
ووجدت رويترز أن اثنين كانا من أقرب رجال الأسد، وهما اللواء كمال حسن وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، يحاولان تشكيل ميليشيات في الساحل السوري ولبنان تضم أفرادا من الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الأسد. ويمول الرجلان وفصائل أخرى تتنافس على النفوذ أكثر من 50 ألف مقاتل أملا في كسب ولائهم.
وقال الأشخاص الأربعة إن ماهر شقيق الأسد، المقيم أيضا في موسكو والذي لا يزال يحتفظ بولاء آلاف الجنود السابقين، لم يقدم بعد أموالا أو يوجه أي أوامر.
ويسعى حسن ومخلوف حثيثا للسيطرة على شبكة من 14 غرفة قيادة تحت الأرض شُيدت عند الساحل السوري قرب نهاية حكم الأسد، بالإضافة إلى مخابئ أسلحة. وأكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات السورية وجود غرف القيادة السرية التي تظهر تفاصيلها في صور اطلعت عليها رويترز.
ويواصل حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، بلا كلل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل صوتية إلى قيادات ومستشارين يعبر فيها بغضب شديد عن فقدان نفوذه ويرسم رؤى طموحة للطريقة التي سيحكم بها الساحل السوري موطن غالبية السكان العلويين وقاعدة نفوذ الأسد السابقة.
واستغل مخلوف، ابن خال الأسد، إمبراطوريته التجارية في تمويل الدكتاتور خلال الحرب الأهلية قبل أن يصطدم بأقاربه الأكثر نفوذا وينتهي به الأمر تحت الإقامة الجبرية لسنوات. ويصور مخلوف نفسه في أحاديثه ورسائله لأتباعه على أنه "المُخِلص" الذي سيعود إلى السلطة بعد أن يقود "المعركة الكبرى" ويستند في ذلك إلى خطاب ديني ويربط الأحداث بنبوءات نهاية الزمان عند الشيعة.
لم يرد حسن ومخلوف على طلبات للتعليق على هذا التقرير. ولم يتسن الوصول إلى بشار وماهر الأسد، كما حاولت رويترز الحصول على تعقيب منهما عبر وسطاء ولم تتلق أي رد.
من منفاهما في موسكو يرسم الرجلان صورة لسوريا مقسمة ويريد كل منهما السيطرة على المناطق ذات الأغلبية العلوية. وتوصلت رويترز إلى أن كليهما ينفق ملايين الدولارات لتشكيل قوات موالية له. وهناك ممثلون لهما في روسيا ولبنان والإمارات.
وللتصدي لهما، استعانت الحكومة السورية الجديدة بشخص آخر كان مواليا للأسد، هو صديق طفولة للرئيس الجديد أحمد الشرع. وكان هذا الرجل، خالد الأحمد، قائدا لقوات شبه عسكرية في عهد الأسد قبل أن يغير ولاءه في منتصف الحرب بعدما انقلب الرئيس المخلوع عليه.
أخبار دولية
المخابرات
السوري
السابق
الأسد
يخططان
لانتفاضتين
التالي
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-07
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين: المخابرات الأميركية خلصت إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة
آخر الأخبار
2025-11-07
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين: المخابرات الأميركية خلصت إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة
0
خبر عاجل
2025-10-10
اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة
خبر عاجل
2025-10-10
اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة
0
آخر الأخبار
2025-09-24
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوريّ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
آخر الأخبار
2025-09-24
الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوريّ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
0
آخر الأخبار
2025-09-22
الشرع: العقوبات على نظام الأسد لم تعد مبررة...والسوريون يعتبرونها استهداف مباشر.
آخر الأخبار
2025-09-22
الشرع: العقوبات على نظام الأسد لم تعد مبررة...والسوريون يعتبرونها استهداف مباشر.
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
0
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
0
أخبار دولية
07:14
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
أخبار دولية
07:14
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
0
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-11-11
بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية
رياضة
2025-11-11
بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25
صدمة علمية… جينات مشتركة بين البشر والـ "غولدن ريتريفر" وهذا ما تتحكّم به
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25
صدمة علمية… جينات مشتركة بين البشر والـ "غولدن ريتريفر" وهذا ما تتحكّم به
0
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
0
آخر الأخبار
10:23
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مسلحين يحملان أجساما مشبوهة اقتربا من جنودنا شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
10:23
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مسلحين يحملان أجساما مشبوهة اقتربا من جنودنا شمال قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
0
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
0
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
0
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
3
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
4
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
6
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
7
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
8
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More