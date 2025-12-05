الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
2025-12-05 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
4
min
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى ان التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، "تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه مضطهد خلال محاكمته، وذلك من أجل تكثيف جهود العفو عنه".
ومساء الخميس، نشر نتنياهو مقطع مصور على صفحته بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تحدث فيه بالإنجليزية، زاعما أن محاكمته "سياسية وبدأت قبل 6 سنوات، ويمكن أن تستمر 4 سنوات مقبلة".
وقال نتنياهو خلال المقطع المصور: "محاكمتي محاكمة سياسية وتهدف إلى عزلي عن العمل السياسي"، على حد زعمه.
وحاول نتنياهو من خلال المقطع شرح أسباب محاكمته، زاعما: "أخبرني المحققون أنهم يبحثون في شبهة فساد تتعلق بحادثتين، الأولى؛ أن ابني تلقى دمية باغز باني، كهدية قبل 29 عاما، والثانية؛ أنني قبلت هدية سيجار من أحد الأصدقاء".
وتعليقا على ذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر سياسية، لم تسمها، أن "تصريحات نتنياهو بالإنجليزية تهدف لإقناع الولايات المتحدة بأنه مضطهد ومُلاحق".
وأفادت بأن "نتنياهو يحاول حشد الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمد للضغط على الرئيس ترامب، لتكثيف جهوده من أجل العفو عنه".
فيما علق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، على ذلك، موضحا أن نتنياهو يحاول إعلاء مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن.
ونشر غانتس، تغريدة جديدة له على صفحته بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، وجه خلالها حديثه لنتنياهو متسائلا: من الذي تحاول أن تخاطبه هنا؟"
وأضاف "ألا يمكن أن تطلب العفو باللغة العبرية؟.. هكذا يبدو الإنسان تحت الضغط وفوق كل شيء، هكذا يبدو الإنسان الذي تكون مصلحته الشخصية أهم من مصلحة الوطن".
والشهر الماضي، دعا ترامب، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمنح نتنياهو عفوا في القضايا التي يحاكم فيها، وقدم الأخير بالفعل، الأحد، طلب عفو لهرتسوغ.
والأربعاء، استأنفت النيابة الإسرائيلية، استجواب نتنياهو بالمحكمة المركزية حول تهم الفساد الموجهة له، وذلك في ثاني استجواب منذ أن قدّم الأحد طلبا للعفو إلى هرتسوغ، أثار انقساما بين مؤيد ومعارض.
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو، الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
والأربعاء، قالت هيئة البث الرسمية: "في المحكمة المركزية بتل أبيب يستمر استجواب نتنياهو في القضية 4000".
وواصل نتنياهو نفي صحة التهم الموجهة إليه.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر بوزارة العدل إن طلب نتنياهو المقدم لهرتسوغ لا يتضمن إقرارا بالذنب.
ويمر حسم مصير طلب العفو بمراحل عديدة ولا يوجد تقدير للمدة الزمنية التي قد يستغرقها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته.
ويتعلق "الملف 1000" باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
وفي "الملف 2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل لمدة عامين منذ 8 تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
أخبار دولية
يحاول
إقناع
ترامب
مضطهد
لتكثيف
العفو
التالي
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار تصنيف أنصار الله وحزب الله "جماعة إرهابية" وتجميد أموالهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
0
آخر الأخبار
2025-12-02
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
آخر الأخبار
2025-12-02
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
0
أخبار دولية
2025-10-09
ترامب يؤكد أنه بصدد "تكثيف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-09
ترامب يؤكد أنه بصدد "تكثيف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا
0
منوعات
2025-11-25
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
منوعات
2025-11-25
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
أخبار دولية
10:58
مسؤول أوكراني لفرانس برس: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن الجمعة في ميامي
0
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
أخبار دولية
10:00
تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"
0
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
أخبار دولية
07:38
رويترز: رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الأسد يخططان لانتفاضتين
0
أخبار دولية
07:14
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
أخبار دولية
07:14
البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
أخبار لبنان
2025-10-23
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
2025-10-23
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
0
رياضة
2025-11-01
ميونيخ على أعتاب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028
رياضة
2025-11-01
ميونيخ على أعتاب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028
0
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
أخبار لبنان
07:43
جولة تفقدية لوزير الصحة على مستشفيات ومراكز صحية في البقاع الغربي وراشيا
0
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
أخبار دولية
07:06
نتنياهو يحاول إقناع ترامب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه
0
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
أخبار لبنان
07:01
حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال
0
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
أخبار لبنان
06:57
رئيس الكتائب في الذكرى الخمسين لتأسيس بيت المستقبل: أضعنا 43 عامًا سدى ونأمل أن يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية
0
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
06:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
03:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
3
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
4
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
13:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
6
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
7
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
8
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
12:23
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More