تايوان تعلن أن الصين نشرت سفنا حربية في إطار "عمليات عسكرية"

أعلنت تايوان أن الصين نشرت سفنا حربية من أجل "عمليات عسكرية" تمتد على مئات الكيلومترات من البحر الأصفر وصولا إلى بحر الصين الجنوبي، ما يمثّل "تهديدا" للمنطقة.



ولم تؤكد بكين التي تطالب بتايوان، المناورات أو تنفها.



وأفادت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة كارين كيو الصحافيين بأن وزارة الدفاع التايوانية وغيرها من الوكالات الأمنية تراقب أنشطة الصين و"لديها فهم كامل للوضع".



ولم تكشف عدد السفن الصينية المشاركة في عملية الانتشار، لكن مصدرا أمنيا قال لفرانس برس إنه "كبير".



وقالت كيو إن العمليات لم تقتصر على مضيق تايوان بل امتدت من جنوب البحر الأصفر إلى بحر الصين الشرقي قرب جزر دياويو وصولا إلى بحر الصين الجنوبي وحتى غرب الهادئ.



وأضافت: "ذلك بالفعل يمثّل تهديدا ويؤثر على منطقة الهندي-الهادئ والمنطقة برمتها".



وأشارت كيو الى أن تايوان حضّت الصين على "ممارسة ضبط النفس"، قائلة: "نحن واثقون أيضا بأنه بإمكاننا التعامل مع هذه المسألة بشكل جيد".



ولم تعلن أي من القوات المسلحة الصينية أو الإعلام الرسمي عن أي زيادة في النشاط العسكري في المنطقة، حيث قالت تايوان إنه تم رصد سفن صينية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بن الجمعة إن تدريبات سلاح البحرية في أعالي البحار تتوافق مع القانون الدولي و"ليست موجّهة ضد أي دولة معيّنة أو هدف".



وجاء ذلك في إطار ردّه على سؤال بشأن أسطول بحري تشير تقارير إلى أنه قد يكون متّجها نحو أستراليا.