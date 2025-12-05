نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتنياهو "وارد"

اعتبر نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن عقد جلسات استماع في غياب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أمر "وارد".



وقال مامي ماندياي نيانغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "اختبرنا هذا الأمر في قضية كوني. إنها فعلا آلية معقدة. لكننا جربناها وأدركنا أنها ممكنة ومفيدة".



وكان يشير الى جلسة "تأكيد الاتهامات" التي عقدت غيابيا في وقت سابق هذا العام بحق المتمرد الأوغندي الفار جوزيف كوني.



من جهة أخرى، انتقد نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأميركية، قائلا إنها تساوي بين كبار المسؤولين في المحكمة و"إرهابيين وتجار مخدرات".



وقال: "قد لا يتفق المرء مع ما نفعله، وهذا يحدث طوال الوقت"، مضيفا: "لكن حتى لو اختلفنا، لا ينبغي أبدا إدراجنا ضمن اللائحة نفسها مع إرهابيين أو تجار مخدرات. وهذه هي الرسالة" الموجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.