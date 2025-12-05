الأخبار
مصر وقطر ودول أخرى "قلقة" حيال تصريحات إسرائيل عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

أخبار دولية
2025-12-05 | 14:19
مصر وقطر ودول أخرى "قلقة" حيال تصريحات إسرائيل عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

أبدت مصر وقطر وست دول إسلامية أخرى قلقها حيال إعلان اسرائيل نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح حصرا بخروج سكان غزة الى مصر.
     
وأعرب وزراء خارجية كل من مصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية وتركيا والامارات في بيان مشترك "عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية".
 

أخبار دولية

مصر

قطر

إسرائيل

رفح

