وزير خارجية تركيا: المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.



وأوضح فيدان متحدثا من منتدى الدوحة في قطر، أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.