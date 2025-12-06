رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.وأكد خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.