أوكرانيا تقصف منطقتين روسيتين بُمسيرات

أعلن مسؤولان روسيان أن أوكرانيا استهدفت بطائرات مسيرة منطقتي ريازان وفارونيش الروسيتين خلال الليل، مما تسبب بأضرار من دون وقوع إصابات.



وكشف حاكم ريازان بافيل مالكوف أن الهجوم تسبب باندلاع حريق على سطح مبنى سكني متعدد الطوابق، وأن حطام المسيرات سقط في أرض "منشأة صناعية".



ولم يذكر مالكوف اسم المنشأة. وسبق أن استهدفت أوكرانيا مرات عدة مصفاة نفط محلية.



وفي منطقة فارونيش، قال الحاكم ألكسندر غوسيف إن ضربة بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا بمحطة وقود ومدرسة ومبان سكنية عدة.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.