أوكرانيا تقصف منطقتين روسيتين بُمسيرات

أخبار دولية
2025-12-06 | 03:45
أوكرانيا تقصف منطقتين روسيتين بُمسيرات

أعلن مسؤولان روسيان أن أوكرانيا استهدفت بطائرات مسيرة منطقتي ريازان وفارونيش الروسيتين خلال الليل، مما تسبب بأضرار من دون وقوع إصابات.

وكشف حاكم ريازان بافيل مالكوف أن الهجوم تسبب باندلاع حريق على سطح مبنى سكني متعدد الطوابق، وأن حطام المسيرات سقط في أرض "منشأة صناعية".

ولم يذكر مالكوف اسم المنشأة. وسبق أن استهدفت أوكرانيا مرات عدة مصفاة نفط محلية.

وفي منطقة فارونيش، قال الحاكم ألكسندر غوسيف إن ضربة بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا بمحطة وقود ومدرسة ومبان سكنية عدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

أخبار دولية

أوكرانيا

روسيا

ريازان

فارونيش

كايا كالاس تؤكد: واشنطن ما زالت "أكبر حليف" للاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

مسيرات أوكرانية تقصف محطة لضخ النفط في تشوفاشيا الروسية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-20

طائرات مسيرة أوكرانية تقصف محطات روسية لضخ النفط في فولغوغراد وسامارا

LBCI
أخبار دولية
03:06

أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

LBCI
أخبار دولية
07:23

تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس

LBCI
أخبار دولية
07:16

وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:25

البابا لاون: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان

LBCI
أخبار دولية
04:31

إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا... وسقوط قتلى

LBCI
فنّ
2025-09-15

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

LBCI
أمن وقضاء
13:53

لدى وصوله من كندا... الامن العام يصادر مستندات ماريو مبارك الثبوتية واجهزته

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-26

شعبة المعلومات توقف ناشطًا في عمليات السلب

LBCI
أخبار لبنان
04:19

وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
02:46

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
02:52

لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
02:19

رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

