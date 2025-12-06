الـLBCI تواكب فعاليات منتدى الدوحة

الشرع: سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا "يدخلنا في مكان خطر"

الشرع: سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا "يدخلنا في مكان خطر"

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات للـLBCI: طالما نحن دولة قوية فهذا الكلام لا قيمة له