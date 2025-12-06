وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات للـLBCI: طالما نحن دولة قوية فهذا الكلام لا قيمة له

بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز" زعمت فيه أن رئيس المخابرات السوري السابق وابن خال الرئيس السابق بشار الأسد يخطّطان لانتفاضتين، علّقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات، في تصريح للـLBCI بالقول: "طالما نحن دولة قوية، فمثل هذا الكلام لا قيمة له".