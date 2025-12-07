نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نائبة رئيسة المفوّضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس سبل تعزيز الشراكة الأردنية - الأوروبية الاستراتيجية الراسخة وتطويرها في مختلف المجالات.



كما عرض الطرفان، خلال اللقاء الذي تابعا فيه محادثاتهما التي عقداها في برشلونة الشهر الماضي خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، التحضيرات للقمة الأردنية–الأوروبية التي ستُعقَد في عمّان في الثامن من الشهر المقبل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وثمّن الصفدي مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن والدعم المستمر الذي يقدّمه الاتحاد للمملكة في عديد قطاعات تنموية واقتصادية.



ونظر الجانبان في تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



وشدّد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



في السياق، بحث الصفدي وكالاس مستجدّات الأوضاع في سوريا، وشدد الصفدي على دعم الأردن للشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



وأدان مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء من أراضيها في انتهاك واضح لسيادة دولة عربية وميثاق الأمم المتحدة.



وأكّد الصفدي وكالاس صلابة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واستمرار العمل على تعزيزها تعاونًا أوسعَ في جميع المجالات، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزّز جهود تحقيق الأمن والاستقرار.