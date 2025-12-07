الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أخبار دولية
2025-12-07 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نائبة رئيسة المفوّضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس سبل تعزيز الشراكة الأردنية - الأوروبية الاستراتيجية الراسخة وتطويرها في مختلف المجالات.

كما عرض الطرفان، خلال اللقاء الذي تابعا فيه محادثاتهما التي عقداها في برشلونة الشهر الماضي خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، التحضيرات للقمة الأردنية–الأوروبية التي ستُعقَد في عمّان في الثامن من الشهر المقبل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وثمّن الصفدي مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن والدعم المستمر الذي يقدّمه الاتحاد للمملكة في عديد قطاعات تنموية واقتصادية.

ونظر الجانبان في تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة وإدخال  المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

في السياق، بحث الصفدي وكالاس مستجدّات الأوضاع في سوريا، وشدد الصفدي على دعم الأردن للشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها. 

وأدان مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء من أراضيها في انتهاك واضح لسيادة دولة عربية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد الصفدي وكالاس صلابة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واستمرار العمل على تعزيزها تعاونًا أوسعَ في جميع المجالات، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزّز جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

أخبار دولية

الوزراء

الأردني

نائبة

رئيسة

المفوضية

الأوروبية

تعزيز

الشراكة

الاستراتيجية

LBCI التالي
المرصد الجيولوجيّ الأميركيّ: ثوران بركان في هاواي تدفّق نوافير حمم جديدة من بركان كيلاويا في هاواي
زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

بحثٌ في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين وزير الدفاع ووزير الخارجية الأردني

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-01

الحجار التقى نائب رئيس الوزراء الأردني: نأمل أن يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لتنفذ التزاماتها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزير الصحة بحث مع وفد من صندوق قطر للتنمية في تعزيز الشراكة الاستراتيجة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:08

مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:05

عامٌ على سقوط نظام الأسد… 12 يومًا أنهت نصف قرن

LBCI
أخبار دولية
12:23

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "الخط الأصفر" في غزة يمثل "حدودا جديدة"

LBCI
أخبار دولية
11:14

البابا عن زيارته لبنان وتركيا: دعونا لا ننسى أن السلام ممكن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-20

أصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية جراحية... إليكم آخر تطورات وضع بريجيت باردو الصحي!

LBCI
منوعات
2025-11-25

اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب

LBCI
خبر عاجل
11:53

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة

LBCI
رياضة
2025-09-07

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صناع الابداع العرب مكرمون في القاهرة من قبل مؤسسة "تكريم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في البرتغال "لبنان صغير" تعرفت عليه الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

منتدى الدوحة – اليوم الثاني: لبنان حاضر في النقاشات السياسية والأمنية

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:05

عامٌ على سقوط نظام الأسد… 12 يومًا أنهت نصف قرن

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:01

جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:12

تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...

LBCI
حال الطقس
03:01

منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
00:44

مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح

LBCI
آخر الأخبار
16:11

مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

LBCI
أخبار دولية
04:10

عسكريون يعلنون عبر التلفزيون العام في بنين "إقالة" الرئيس تالون من مهامه

LBCI
خبر عاجل
06:07

سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
07:30

وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات

LBCI
أخبار لبنان
09:33

انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More