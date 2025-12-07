الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك يكشفان شبكة صرافة سرية لحماس في تركيا بتوجيه إيراني

#خاص 🔴 جيش الدفاع وجهاز الشاباك يكشفان الستار عن شبكة صرافة سرّية تديرها حماس في قلب تركيا بتوجيه إيراني
⭕️يكشف جيش الدفاع وجهاز الشاباك وثائق تابعة لمنظمة حماس الإرهابية تبين أن قيام حماس - وبقيادة إيران - بإدارة شبكة من صرّافي الأموال مكوّنة من غزيّين يقيمون في قلب تركيا،… pic.twitter.com/2YsObe8XxV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2025
