الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك يكشفان شبكة صرافة سرية لحماس في تركيا بتوجيه إيراني

#خاص 🔴 جيش الدفاع وجهاز الشاباك يكشفان الستار عن شبكة صرافة سرّية تديرها حماس في قلب تركيا بتوجيه إيراني



⭕️يكشف جيش الدفاع وجهاز الشاباك وثائق تابعة لمنظمة حماس الإرهابية تبين أن قيام حماس - وبقيادة إيران - بإدارة شبكة من صرّافي الأموال مكوّنة من غزيّين يقيمون في قلب تركيا،… pic.twitter.com/2YsObe8XxV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2025

كشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك وثائق تابعة لحركة حماس تبيّن قيام حماس - وبقيادة إيران - بإدارة شبكة من صرّافي الأموال مكوّنة من غزيّين يقيمون في قلب تركيا، مشيرًا الى أنها تستغل البُنى التحتية المالية في البلاد "لأغراض إرهابية".وأكد أدرعي في منشور على منصة "إكس" أن صرّافو الأموال الغزّيّون يعملون بتعاون كامل مع النظام الإيراني، ويحوّلون مئات ملايين الدولارات مباشرة إلى منظمة حماس الإرهابية وقياداتها.وأوضح أن الصرّافون يديرون نشاطًا اقتصاديًا واسع النطاق في قلب تركيا يشمل استلام الأموال الإيرانية وتخزينها ونقلها إلى حماس.في السياق، كشف أدرعي عن وثائق تابعة للشبكة، تُوثَّق فيها جزئية صغيرة من عمليات تحويل الأموال، بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات.كما كشف عن هوية ثلاثة عناصر، من أصول غزّية، يعملون كصرّافين ضمن الشبكة بتوجيه إيراني في قلب تركيا، وهم:- تامر حسن، مسؤول رفيع في وزارة المالية التابعة لحماس مقيم في تركيا، والذي يعمل مباشرة تحت قيادة خليل الحيّة.- خليل فراونة وفريد أبو داير، صرّافا أموال يعملان ضمن الشبكة الحمساوية.ولفت أدرعي الى أن حماس - بدعم وتشجيع من النظام الإيراني - وبعد أن تسبّبت بتدمير قطاع غزة، تتمادى في سعيها إلى الدفع بمخططات ضد دولة إسرائيل ومحاولة إعادة بناء قدراتها، وذلك أيضًا خارج أراضي القطاع.وحذّر الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك من مغبة إقامة أي علاقات أو تعاملات مع شبكة الصرافة هذه ومع جميع الأذرع الاقتصادية التابعة لحركة حماس.