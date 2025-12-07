الداخلية السورية: ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في دمشق ولم تسبب أي خسائر

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا"، أن "ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في مدينة دمشق قرب جسر الحرية".



وأشار البابا الى أن الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية، مؤكدًا أن الوزارة تعاين الموقع، وتحقق في هوية الفاعل ودوافعه.