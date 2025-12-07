البابا عن زيارته لبنان وتركيا: دعونا لا ننسى أن السلام ممكن

أطل البابا لاون الرابع عشر، كعادته، ظهر الأحد على المؤمنين في ساحة مار بطرس في الفاتيكان، حيث وجّه رسالة اختصر فيها رحلته الى لبنان وتركيا.



وأكد البابا خلال حديثه أن السلام ممكن وأن بإمكان المسيحيين المساهمة في بنائه.



وقال: "لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا، وإصغائي لشهادات كثيرة بهذا الخصوص كان تَعزية لِي".

وأضاف: "دعونا لا ننسى أن السلام ممكن".