الشرع: إذا فرطنا بإنجازات الثورة سندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن "التفريط بمنجزات الثورة السورية سيجعل كلفة المرحلة المقبلة مضاعفة مقارنة بما تحملته سوريا وشعبها خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية".



وقال الشرع خلال مشاركته في فعالية شعبية أقيمت بفندق الشام في العاصمة دمشق لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وفق ما نقلت " الإخبارية السورية": "إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانًا مضاعفة عما دفعناه في 14 عامًا".



وأشار إلى أن "الفاتورة التي دفعت كانت ضخمة، إذ تعرض نصف الشعب للتهجير"، لافتًا إلى أن "النصر الذي تحقق خلال أحد عشر يومًا شكل الحلقة الأخيرة من المشهد السوري".



ولفت الشرع إلى أن "الفاتورة كانت ثقيلة فالشعب تم ضربه بالكيميائي وتعرض للإعتقال وعذب بالسجون".