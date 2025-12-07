رئيس بنين يقول إن الوضع تحت السيطرة بعد محاولة انقلاب

أكد رئيس بنين باتريس تالون أن الوضع "تحت السيطرة التامة" بعد أن تحركت قوات الأمن وقضت على محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من العسكريين الذين هاجموا مؤسسات الدولة.وقال تالون إن "الغدر لن يمر دون عقاب".