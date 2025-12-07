الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

أفاد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري وكالة فرانس برس بأن القوات الجوية النيجيرية ضربت أهدافًا في بنين المجاورة، بالتنسيق على ما يبدو مع السلطات البنينية التي تعمل على احتواء محاولة انقلاب.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفًا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي".



ولم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات.