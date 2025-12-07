قوات من دول غرب إفريقيا تنتشر في بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن قوات من الدول الأعضاء تنتشر في بنين حيث تعمل السلطات على التصدي لمحاولة انقلاب.



وقالت الجماعة في بيان إنه يتم إرسال قوات من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا "لدعم الحكومة والجيش الجمهوري في بنين للحفاظ على النظام الدستوري وسلامة أراضي جمهورية بنين".

