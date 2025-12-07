الحكومة النيجيرية تنجح في تحرير مئة تلميذ مختطف

ذكرت محطة تشانلز تي.في النيجيرية أن الحكومة نجحت في تحرير 100 تلميذ بعد اختطافهم الشهر الماضي من مدرسة في ولاية النيجر.













