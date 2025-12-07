خمسة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في المكسيك

قُتل 5 أشخاص على الأقل وجُرح 3 آخرون بانفجار سيارة مفخّخة أمام مركز للشرطة في مدينة في ولاية ميتشواكان في غرب المكسيك، بحسب السلطات.وقع الانفجار أمام مقر شرطة بلدية مدينة كواهوايانا، على ساحل المحيط الهادئ، بحسب مكتب المدعي العام المكسيكي الذي يتولى التحقيق.وذكر مكتب المدعي العام للولاية أن 3 من القتلى الـ 5 هم عناصر في الشرطة.