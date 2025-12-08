الرئيس الأوكرانيّ استصعب المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة وترامب خاب أمله

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، قبل مشاوراته المقررة مع قادة أوروبيين، في الأيام المقبلة، أنّ المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة في شأن خطة السلام في أوكرانيا كانت بناءة ولكنها لم تكن سهلة.
وأجرى زيلينسكي اتصالًا هاتفيًا السبت مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر
ترامب.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون وكذلك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألمانيّ في لندن.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائيّ المصور: "يعرف ممثلو أميركا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".
أمّا الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب فأعرب عن خيبة أمله “بعض الشيء" تُجاه زيلينسكي لعدم انخراط الأخير في الدفع بمقترح خطة السلام، لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقال ترامب للصحافيين ردًا على سؤال خلال حفل جوائز تكريم سنوي ينظمه مركز كينيدي: "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيىء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وكان هذا قبل ساعات قليلة".
وانتهت السبت محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين استمرت لأيام وشارك فيها زيلينسكي عبر الهاتف من دون تحقيق أي تقدم واضح، على الرغم من تعهد الرئيس الاوكرانيّ بإجراء المزيد من المحادثات للوصول إلى "سلام حقيقيّ”.