الرئيس الأوكرانيّ استصعب المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة وترامب خاب أمله

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، قبل مشاوراته المقررة مع قادة أوروبيين، في الأيام المقبلة، أنّ المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة في شأن خطة السلام في أوكرانيا كانت بناءة ولكنها لم تكن سهلة.

وأجرى زيلينسكي اتصالًا هاتفيًا السبت مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر

ترامب.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون وكذلك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألمانيّ في لندن.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائيّ المصور: "يعرف ممثلو أميركا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".