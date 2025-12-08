محادثات ثلاثية بين اسرائيل وقطر الولايات المتحدة في نيويورك

عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر اجتماعًا ثلاثيًا، في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس.

وأكد المسؤول انعقاد الاجتماع، لكنه لم يقدم أيّ تفاصيل أخرى.

وكان مصدران قد أفادا موقع أكسيوس الإخباريّ الأميركيّ بأنّ "هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة الذي أدت فيه قطر دور وسيط رئيسيّ”.

وكشف الموقع أنّ مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للشرق الأوسط وأوكرانيا، ستيف ويتكوف، استضاف الاجتماع بحضور رئيس جهاز الموساد الاسرائيليّ دافيد برنيع ومسؤول قطريّ كبير لم يذكر اسمه.