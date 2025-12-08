نيجيريا: تدخلنا عسكريًا في بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

تدخلت نيجيريا عسكريًا، في بنين بعد محاولة إنقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.

وأفاد البيان بأنّ الرئيس النيجيريّ بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجويّ للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطنيّ ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".

وأعلنت حكومة بنين إحباطها محاولة إنقلاب.

وقالت نيجيريا إنّ وزارة خارجية بنين طلبت "دعمًا جويًا نيجيريًا فوريًا”.

وأضافت أنّ الأخيرة أشارت إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، إضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوريّ والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.

كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجويّ "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".

وطلبت أيضًا، نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".