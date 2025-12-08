في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

شدد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء "سوريا قوية" وتحقيق مستقبل "يليق بتضحيات شعبها".



قبل عام، وصلت فصائل إسلامية بقيادة الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجح خلال أيام بالإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.



وتحيي السلطات الانتقالية ذكرى وصولها الى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع للسوريين، في وقت يواجه تحديات كبرى في كسب ثقة جميع المكونات السورية والحفاظ على بلاده موحدة.



وبعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.



وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها لدى وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".

