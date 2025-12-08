في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

لقطات من أداء الرئيس أحمد الشرع لصلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا.#أحمد_الشرع#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية pic.twitter.com/UjKhK7cNXe
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 8, 2025
الرئيس أحمد الشرع يضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق وهي هدية قُدمت له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.#أحمد_الشرع#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية pic.twitter.com/bFcnC27to6
