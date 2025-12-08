رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد لا يقبل بـ"التهديد بتدخل" أميركي في سياساته

رأى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل بـ"التهديد بالتدخل" في سياساته، بعد كشف الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي وجهت انتقادا شديدا الى الأوروبيين.



وقال كوستا في مداخلة في معهد جاك ديلور: "ما لا يمكننا القبول به هو هذا التهديد بالتدخل في الحياة السياسية لأوروبا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تحل محل المواطنين الأوروبيين".