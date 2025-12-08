الصين: مستعدون لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على السيادة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع الحفاظ الصارم في الوقت نفسه على سيادة بكين وأمنها ومصالحها التنموية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن استراتيجية واشنطن الأمنية الجديدة في مؤتمر صحفي دوري.وأشار المتحدث الى أن الصين تأمل في أن يتحرك الجانب الأميركي في نفس الاتجاه ويعزز الحوار والتعاون ويدير الخلافات بالشكل الصحيح مع بناء علاقات مستقرة.