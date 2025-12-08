قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على حقل نفطي حيوي على الحدود مع جنوب السودان

أعلنت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني، سيطرتها على أكبر حقل نفطي في البلاد يقع على الحدود مع جنوب السودان.وقالت الدعم السريع في بيان إنها "تمكنت من استلام منطقة هجليج الاستراتيجية بولاية جنوب كردفان (...) وتحريرها".وأكد مصدر في الجيش السوداني هذه المعلومات، قائلا لوكالة فرانس برس: "قواتنا غادرت هجليج حفاظا على المنشآت النفطية وحتى لا يحدث فيها دمار".