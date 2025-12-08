0min

تايلاند: العمل العسكري ضد كمبوديا سيستمر حتى ضمان سيادة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية أن العمل العسكري ضد كمبوديا سيستمر حتى يتم تأمين سيادة تايلاند وسلامة أراضيها.



وقال المتحدث باسم الخارجية التايلاندية نيكورنديغ بالانكورا إن كمبوديا "انتهكت" اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.