زيليسنكي في لندن لإجراء محادثات مع حلفائه الأوروبيين

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت لإجراء محادثات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا.

واستقبل ستارمر زيلينسكي أمام المقر بعد وقت قصير من وصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المحادثات التي تأتي بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب زيلينسكي بعدم الاطلاع على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب مع روسيا.