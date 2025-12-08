أطباء بلا حدود تحض طرفي النزاع في السودان على ضمان حماية الأطباء

دعت منظمة أطباء بلا حدود، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، طرفي النزاع في السودان إلى ضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي.



وقال رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم: "على كلا الطرفين منح العاملين في المجالين الإنساني والطبي الحرية والحماية وتمكينهم من الوصول إلى السكان"، موضحًا أن طرفي النزاع يواصلان هجماتهما على منشآت الرعاية الصحية.