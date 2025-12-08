أطباء بلا حدود تقول إن وضع الأطباء في غزة "لا يزال صعبا جدا" رغم الهدنة

أكّد رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن ظروف المسعفين والمرضى في غزة لا تزال على حالها رغم الهدنة الهشة التي تسري منذ نحو شهرين في القطاع.



وقال عبد المنعم، الأحد، متحدثًا عن ظروف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات غزة إن الوضع "لا يزال صعبًا جدًا كما كان دائمًا"، مضيفًا أن "الرعاية المقدمة للمرضى دون المستوى المطلوب" وأن المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية غير كافية.