اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ، بعد زلزال بلغت قوّته 7.6 درجات.ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23.40 (14.40 ت غ) في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، بحسب ما ذكرت شبكة البث العامة "إن إتش كاي".