الإليزيه: زيلينسكي وقادة أوروبيون يعملون على خطة السلام الأميركية في لندن

أكد الإليزيه أن الاجتماع بين قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سمح بمواصلة العمل المشترك على خطة السلام الأميركية الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا.



وأضاف القصر الرئاسي الفرنسي أنه سيجري تكثيف العمل من أجل توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا والتخطيط لتدابير إعادة إعمار البلاد.