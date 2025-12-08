الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش قتل فلسطينيين زعم أنهما قاما برشق حجارة في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحدهما قتل.



وأوضح مصدر أمني أن الشخص الذي تم "تحييده" قد "توفي متأثرًا بجروحه" لاحقًا، فيما لا يزال الثالث محتجزًا.



من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب براء بلال قبلان (21 عامًا) متأثرًا بجروحه التي أصيب بها أمس برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية".



وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي أعلنت "استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عامًا)، من سكان قلقيلية واحتجاز جثمانه".



يأتي ذلك غداة تشييع فلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية عامل نظافة قُتل مع شاب آخر إثر محاولة دهس قرب حاجز عسكري إسرائيلي.





