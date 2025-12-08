مصدران: الانتهاء من إصلاح خط الأنابيب المتضرر في حقل غرب القرنة 2

أكد مصدران في قطاع الطاقة لرويترز أن أعمال إصلاح الجزء المتضرر من خط أنابيب في حقل غرب القرنة 2 التابع لشركة لوك أويل في العراق اكتملت.ومن المتوقع استئناف العمليات الكاملة في الحقل بين الساعة الواحدة والثانية صباحًا بالتوقيت المحلي (23.00 إلى 0000 بتوقيت جرينتش).ويعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر الحقول في العالم، إذ يبلغ إنتاجه نحو 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.