غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بمداهمة إسرائيل لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.



وقال جوتيريش في بيان "ما زال هذا المقر تابعًا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل".



وأضاف: "أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورًا لاستعادة حرمة مقرات الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها".