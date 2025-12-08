الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
أخبار دولية
2025-12-08 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بمداهمة إسرائيل لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.
وقال جوتيريش في بيان "ما زال هذا المقر تابعًا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل".
وأضاف: "أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورًا لاستعادة حرمة مقرات الأونروا والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها".
آخر الأخبار
أخبار دولية
بمداهمة
إسرائيل
الأونروا
التالي
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
الإفراج عن مئة من التلامذة المخطوفين في نيجيريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:59
غوتيريش يحث إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورا للحفاظ على حرمة مباني الأونروا وصونها ودعمها
آخر الأخبار
12:59
غوتيريش يحث إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورا للحفاظ على حرمة مباني الأونروا وصونها ودعمها
0
آخر الأخبار
2025-10-22
محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس
آخر الأخبار
2025-10-22
محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس
0
خبر عاجل
2025-09-29
ترامب: اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان وخفضت تمويل منظمة الأونروا الفاسدة
خبر عاجل
2025-09-29
ترامب: اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان وخفضت تمويل منظمة الأونروا الفاسدة
0
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:09
حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي
أخبار دولية
16:09
حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي
0
أخبار دولية
15:59
ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها
أخبار دولية
15:59
ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها
0
أخبار دولية
14:08
زيلينسكي: أوكرانيا ينقصها 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأميركية هذا العام
أخبار دولية
14:08
زيلينسكي: أوكرانيا ينقصها 800 مليون دولار لشراء الأسلحة الأميركية هذا العام
0
أخبار دولية
14:02
زيلينسكي: محادثات لندن كانت مثمرة ومقترحات السلام قيد الإعداد
أخبار دولية
14:02
زيلينسكي: محادثات لندن كانت مثمرة ومقترحات السلام قيد الإعداد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-12-03
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
منوعات
2025-12-03
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
0
أمن وقضاء
2025-11-26
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
2025-11-26
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
0
آخر الأخبار
17:00
حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)
آخر الأخبار
17:00
حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
5
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
6
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
7
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
8
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More