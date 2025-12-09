الاتحاد الأوروبي: سيادة أوكرانيا وأمنها أمران حاسمان بمحادثات السلام

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنه يجب احترام سيادة أوكرانيا وضمان أمنها على المدى الطويل في أي اتفاق سلام مع روسيا.



وأصدرا الرسالة نفسها في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع في بروكسل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.



وجاء في منشوراتهما "يجب احترام سيادة أوكرانيا. ويجب ضمان أمنها على المدى الطويل، كخط دفاع أول لاتحادنا".



