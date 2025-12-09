ترامب يهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5% بسبب نزاع على المياه

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية خمسة بالمئة على المكسيك، متهمًا إياها بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه.



وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 كانون الأول، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".



وقال: "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأميركيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها".

