مسؤول: هجمات بمسيرات روسية تقطع الكهرباء عن سومي بشمال أوكرانيا

أعلن أوليه هريهوروف حاكم منطقة سومي الأوكرانية أن طائرات روسية مسيرة هاجمت المدينة التي تحمل الاسم نفسه في وقت متأخر في ثاني هجوم كبير على سومي خلال 24 ساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.



وكتب الحاكم على تيليجرام "في غضون نصف ساعة، شن الروس أكثر من 10 غارات بطائرات مسيرة على المدينة. لا توجد كهرباء في سومي. تعمل بعض البنى التحتية الحيوية على مصادر الطاقة الاحتياطية".



وقال هريهوروف إن المسؤولين يتحققون من وجود قتلى وجرحى وإنه التيار الكهربائي سيعود بمجرد أن يصبح الوضع آمنا لفرق العمل.