المستشار الألماني: بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة"

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة" من المنظور الأوروبي، خصوصا أن الوثيقة الجديدة تكلّمت عن "محو حضاري" في أوروبا.



وقال ميرتس الذي يعدّ بلده أكبر قوّة اقتصادية في أوروبا خلال زيارة لولاية راينلاد-بفالتس (جنوب غرب) التي تضمّ قواعد عسكرية أميركية كبيرة: "إن كان الأميركيون يريدون الآن إنقاذ الديموقراطية في أوروبا، فلا داعي لذلك من وجهة نظري".