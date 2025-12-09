إيران تنتقد تخصيص مباراتها مع مصر في مونديال 2026 لدعم مجتمع المثليين

انتقدت إيران التي ستواجه مصر في كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة في حزيران 2026، قرار منظمي المونديال تقديم هذه المباراة لدعم مجتمع المثليين، معتبرة أنه "غير عقلاني".



وأوقعت قرعة المونديال التي سحبت الجمعة في واشنطن بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران في مجموعة واحدة مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.



وستقام مباراة إيران ومصر في مدينة سياتل التي تحتضن مجتمعا مثليا كبيرا، وتمّ تصنيفها على أنها "مباراة فخر" لدعم حقوق مجتمع المثليين وفقا لوسائل إعلام عدّة أكدت أن القرار اتُّخذ قبل سحب القرعة.



وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في تصريح نقلته وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية الثلاثاء "إنه قرار غير عقلاني لدعم مجموعة معينة". وأضاف: "نحن ومصر نعارض هذا القرار".



وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران ستطعن في القرار أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وتُحظّر العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه في إيران، وقد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الإعدام.

وعبّر الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتراضه أيضا، بحسب وسائل إعلام مصرية.