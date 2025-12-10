ميرتس يحذّر من تدخل روسي محتمل في انتخابات أرمينيا

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تدخل روسي محتمل في الانتخابات البرلمانية الأرمينية المقررة العام المقبل، معتبرا أن موسكو تحاول منع إنشاء علاقات وثيقة بين الدولة القوقازية والاتحاد الأوروبي.



وقال ميرتس في مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب نظيره الأرميني نيكول باشينيان: "لقد أصبح من الطبيعي أن تتعرض الانتخابات لهجوم من أعداء الديمقراطية".



واتّهم ميرتس روسيا "بمحاولة تخويف الناخبين في أرمينيا" و"نشر أكاذيب بشأن أهداف الاتحاد الأوروبي وقيمه" عبر "التضليل".



وشدد على أن "روسيا لا تحاول زعزعة استقرار أوروبا فحسب من خلال وسائل هجينة، بل أرمينيا أيضا".



وفي آذار، أقر البرلمان الأرميني مشروع قانون يطلق مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تبتعد البلاد التي كانت حليفا تاريخيا لروسيا، عن فلك موسكو.



وبحسب ترجمة قدمتها المستشارية الألمانية، قال باشينيان في المؤتمر الصحافي إن أرمينيا خاضت انتخابات عام 2021 "في ظل ظروف صعبة جدا" وإن البلاد "لديها خبرة في التضليل".



وشجّع ميرتس باشينيان على التقارب مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "هناك الآن فرصة تاريخية لأرمينيا للشروع في الطريق نحو أوروبا". لكنه أضاف أن البلاد سيتعين عليها "استيفاء العديد من الشروط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما فيها معايير كوبنهاغن".