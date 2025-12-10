روسيا: ننتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن معاهدة نيو ستارت

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله إن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.ويعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الامتثال طواعية لقيود المعاهدة التي ينتهي أجل العمل بها في شباط، شريطة أن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.